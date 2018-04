Postura dos EUA prejudicará relações com Irã, diz Ahmadinejad

O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, acusou os Estados Unidos e seu presidente, Barack Obama, de interferirem nos resultados eleitorais de seu País, sugerindo que a postura de Washington em relação aos protestos no Irã podem prejudicar a aproximação dos dois países.

"Estamos surpresos com Obama", disse Ahmadinejad em um comunicado na televisão. "Ele não disse que queria mudanças? Por que interferiu, então? Eles continuam dizendo que querem uma reaproximação com o Irã, mas essa é a forma correta? Definitivamente, eles cometeram um erro", acrescentou.

O presidente americano foi fortemente criticado pela comunidade internacional devido ao apoio dado à oposição de Ahmadinejad, que o acusa de ter vencido as eleições presidenciais de 12 de junho com fraude. O governo de Obama deseja melhorar as relações com Teerã, principalmente pela questão do desenvolvimento de armas nucleares por parte do País islâmico.

Na sexta-feira, 26, Obama condenou a violência do governo iraniano contra os manifestantes. "Sua bravura confrontando com a brutalidade é um testamento de sua luta pela justiça", disse o presidente americano. "A violência contra eles é inaceitável. O mundo todo testemunha essa violência e a condena", completou.

Os protestos no Irã contra a reeleição de Ahmadinejad vão entrar em sua terceira semana. O governo barrou os correspondentes internacionais de cobrirem as manifestações e o aiatolá Ali Khamenei, líder religioso do País, afirmou que "todos que pegarem em armas nos protestos estão sujeitos à execução".