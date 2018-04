Potências discutirão sanções ao Irã nesta quinta, dizem fontes

Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha, estão acelerando suas negociações em torno de uma nova rodada de sanções contra o Irã por causa do seu programa nuclear, disseram diplomatas na quinta-feira.

Os embaixadores dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia, China e Alemanha se encontraram durante o dia e voltarão a se reunir na quinta-feira, disseram os diplomatas sob anonimato. De acordo com eles, as reuniões ocorrerão nos próximos dias e semanas.

"As conversas estão se intensificando", disse um diplomata à Reuters. Outro afirmou que as discussões podem se tornar quase diárias, como parte dos preparativos para a redação de uma resolução que seja levada ao plenário dos 15 países do Conselho de Segurança.

Depois do encontro da quarta-feira, o embaixador chinês na ONU, Li Baodong, disse que o processo já havia resultado em "uma melhor compreensão das posições de cada um".

A China reluta em aceitar uma quarta rodada de sanções ao Irã, país com o qual tem fortes interesses econômicos. Na semana passada, no entanto, Pequim aceitou participar das discussões sobre uma nova resolução.

O Ocidente suspeita que o Irã esteja desenvolvendo secretamente armas nucleares, o que Teerã nega. Washington quer aprovar uma resolução com restrições a bancos, transportes de cargas e investimentos no setor energético do Irã.

Diplomatas disseram à Reuters que no primeiro encontro desta série, na semana passada, o chinês Li manifestou insatisfação com a proposta de sanções aos investimentos energéticos. A Rússia também teria contestado algumas das restrições propostas, segundo diplomatas ocidentais.

O presidente dos EUA, Barack Obama, disse no mês passado que esperava aprovar "em semanas" as novas sanções ao Irã, mas analistas acham que o mais provável é que a resolução seja votada só em junho.