Potências do Ocidente discutem sanções contra Irã na 6a-feira Potências ocidentais se reunirão em Londres nesta sexta-feira para discutir mais sanções contra o Irã, a fim de manter a pressão sobre o programa nuclear do país, confirmou na quinta a Chancelaria britânica. "Diretores políticos da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia e China irão se encontrar para discutir os próximos passos sobre o programa nuclear do Irã", disse um porta-voz. "A Grã-Bretanha apóia mais uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se o Irã não cumprir suas obrigações internacionais. Na reunião de sexta-feira, vamos ouvir dos colegas como eles vêem o avanço do processo." O Irã já desafiou três resoluções da ONU, duas com sanções leves ligadas a elas, para interromper o enriquecimento de urânio. O país diz que busca eletricidade gerada por meios nucleares, mas as potências ocidentais suspeitam que seu programa seria uma fachada para a obtenção de bombas atômicas.