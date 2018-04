Potências mundiais vão levar adiante mais sanções contra o Irã

Seis potências mundiais concordaram nesta sexta-feira em levar adiante uma terceira rodada de sanções contra o Irã, a menos que relatórios no final deste mês mostrem que o país apresentou maior transparência sobre seu programa nuclear. Líderes políticos do Reino Unido, França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia e China irão se encontrar novamente em 19 de novembro para avaliar documentos da agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Européia, informou um porta-voz da Chancelaria britânica. Segundo ele, os líderes "concordaram em acertar um texto para uma terceira resolução de sanções do Conselho de Segurança da ONU com a intenção de trazê-lo à votação no Conselho...a menos que os relatórios de novembro...mostrem um resultado positivo dos esforços". O Irã recusa-se a interromper o enriquecimento de urânio depois de duas sérias de sanções e nega que queira produzir armas atômicas. O país afirma que seu programa nuclear destina-se à geração de energia. Na semana passada, os EUA impuseram sanções econômicas contra o país, além de não descartarem uma operação militar contra o Irã. (Por Sophie Walker)