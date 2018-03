Potências prometem oferta 'generosa' ao Irã O chefe da diplomacia da União Européia, Javier Solana, prometeu entregar no sábado uma oferta generosa ao Irã para tentar novamente superar o impasse em torno do programa nuclear do país. Solana chegou a Teerã na noite de sexta-feira para apresentar o pacote definido no mês passado por seis grandes potências mundiais (EUA, Grã-Bretanha, França, Rússia, China e Alemanha). Mas a República Islâmica rejeita a hipótese de abrir mão do seu programa de enriquecimento de urânio, que diz ser exclusivamente pacífico -- ao contrário do que suspeita o Ocidente. Solana disse não esperar "milagres" com a proposta, que estabelece uma cooperação para a energia nuclear iraniana, entre outros benefícios políticos e econômicos. "Viajo a Teerã para apresentar uma oferta generosa e abrangente", disse ele em nota na sexta-feira. "Estou convencido de que é possível mudar o atual estado de coisas", acrescentou. "Nossa proposta é boa para o futuro do Irã e para o futuro do povo iraniano." Mas a postura iraniana é outra. Em entrevista à agência de notícias Irna, o influente aiatolá Ahmad Khatami disse: "O resultado dessas negociações certamente nunca será o de o Irã se render às degradantes exigências ocidentais". Os EUA e a UE já alertaram Teerã para a possibilidade de mais punições ao país, que já está sob três pacotes de sanções da ONU. O Irã minimiza o impacto das sanções, dizendo ter arrecadado 70 bilhões de dólares neste ano com a venda de petróleo. Mas analistas dizem que o impasse nuclear afeta os investimentos estrangeiros no país, onde a inflação anual chega a 25 por cento. Solana vai se reunir no sábado com o chanceler Manouchehr Mottaki e com o negociador nuclear Saeed Jalili. O pacote que apresentará é uma versão melhorada da proposta já rejeitada por Teerã em 2006. Mas Mottaki rejeitou as suspeitas ocidentais de que o Irã estaria mantendo as negociações para ganhar tempo enquanto continua as atividades nucleares. "O que nos motiva é o desejo de estabelecer o diálogo", afirmou. Solana estará acompanhado de representantes das grandes potências, exceto os EUA, que romperam relações com o Irã depois da Revolução Islâmica de 1979. O presidente dos EUA, George W. Bush, disse nesta semana que está disposto a resolver o impasse diplomaticamente, mas que a opção militar não pode ser descartada. A preocupação com eventuais perturbações no fornecimento de petróleo iraniano ajudou a levar a cotação para níveis recordes, perto de 140 dólares por barril.