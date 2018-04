Potências vão discutir programa nuclear do Irã neste sábado

As grandes potências devem se encontrar em Nova York no próximo sábado para discutir o programa nuclear do Irã, de acordo com a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton.

Os Estados Unidos acusam o Irã de usar seu programa nuclear civil como disfarce para tentar construir armas nucleares e afirmaram que discutirão novas sanções para pressionar o governo iraniano a frear seu programa nuclear, sem prejudicar o povo.

Hillary disse que se a reunião ocorrer, Washington seria representada pelo subsecretário de Estado William Burns, que viajaria a Nova York no fim de uma viagem a Moscou e Madri.

"Acho que haverá uma reunião P5+1 em Nova York, mas a União Europeia terá que anunciá-la oficialmente", disse ele, referindo-se ao grupo composto por Alemanha e os cinco países-membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU: EUA, Grã-Bretanha, China, França e Rússia.

O Irã diz que seu programa nuclear pretende produzir energia para que o país possa exportar mais petróleo e gás.

(Reportagem de Arshad Mohammed)