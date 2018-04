Povo do Irã não pode ser 'vítima de irresponsabilidade', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta terça-feira, 23, as mortes provocadas no Irã pela repressão aos manifestantes que protestam contra fraude eleitoral e disse que o povo iraniano não pode se transformar em vítima da irresponsabilidade de agentes políticos. "Há uma oposição que não se conforma (com o resultado das eleições). O resultado desse conflito são inocentes morrendo, o que é lamentável e inaceitável por parte de qualquer democrata do mundo", afirmou o presidente em declarações a jornalistas no Rio de Janeiro.

Veja também:

Não cabe ao Brasil julgar o que acontece no Irã, diz Amorim

Obama questiona eleição iraniana e faz críticas

Irã proíbe funeral aberto para jovem morta em protestos

Justiça 'não tem sido feita' no Irã, dizem EUA

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Veja como acompanhar a crise política iraniana na web

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Especial: O histórico de tensões do Irã

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

Tudo o que foi publicado sobre a crise eleitoral no Irã

"Agora, ou a justiça iraniana (intervém), ou o governo e a oposição se sentam e param o conflito, ou há novas eleições, ou se deixa como está, mas o povo não pode continuar sendo vítima da irresponsabilidade dos agentes políticos do Irã", acrescentou. Até agora, os protestos e confrontos no Irã deixaram pelo menos 20 mortos, segundo os números oficiais.

Lula reiterou nesta terça que as declarações que tinha concedido na semana passada e nas quais disse considerar difícil a possibilidade de fraude nas eleições vencidas pelo presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, com grande diferença de votos - 62% contra 34% de seu principal adversário, o reformista Mir Hussein Mousavi.

"Nas eleições brasileiras, as suspeitas de fraude geralmente ocorrem quando a diferença de votos entre os candidatos é de 1% ou 2%, e não quando há uma diferença tão expressiva", afirmou. "Existem coisas quase inexplicáveis no Irã. Há uma eleição na qual um cidadão obteve 62% dos votos. É muito difícil que alguém com 62% dos votos...", acrescentou o presidente, ao dar a entender que, em sua opinião, a possibilidade de fraude é pequena.

Lula recebeu críticas de setores da oposição no Brasil devido à rapidez com que, na semana passada, saiu em defesa da vitória eleitoral de Ahmadinejad e atribuiu as manifestações contra os resultados a "protestos de quem perdeu."