Premiê de Israel renunciará após escolha de sucessor Cercado de escândalos de corrupção, o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, disse na quarta-feira que vai renunciar assim que seu partido, o Kadima, escolher um novo líder nas eleições internas de 17 de setembro. Antes deste anúncio, Olmert havia decidido que não concorreria nas eleições internas. As notícias deixaram os políticos israelenses em polvorosa e podem levar as negociações de paz com os palestinos e com a Síria ao limbo. "Decidi que não vou concorrer às primárias do movimento Kadima. Também não tenho intenção de intervir nas eleições", disse Olmert em um anúncio surpresa, falando de sua residência oficial, em Jerusalém. "Quando um novo chefe (do partido) for escolhido, vou renunciar como primeiro-ministro para permitir que eles formem um novo governo pronta e efetivamente", acrescentou Olmert. Quatro ministros do Kadima, incluindo a ministra das Relações Exteriores, Tzipi Livni, e o ministro dos Transportes, Shaul Mofaz, já lançaram suas campanhas para subsituir Olmert no cargo de premiê. Analistas políticos dizem que o processo de substituição pode durar meses e adiantar as eleições nacionais. As pesquisas apontam que o líder do partido de direita Likud, Benjamin Netanyahu, poderia vencer essas eleições. O sucessor de Olmert na chefia do Kadima não assumiria o cargo de primeiro-ministro imediatamente. O substituto deve primeiro formar um governo de coalizão, um desafio que pode levar tempo e ser bem complicado, devido às divisões entre o parlamento. As duas maiores investigações contra Olmert suspeitam de que ele tenha aceitado suborno de um empreendedor norte-americano. Ele também teria declarado gastos com viagens duas vezes, na época em que era ministro do Comércio e prefeito de Jerusalém. Olmert nega as acusações. "Vou renunciar propriamente, de maneira responsável e honrosa. Depois, vou provar minha inocência", disse. (Reportagem de Lalyn Fisher-Ilan)