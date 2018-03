Premiê do Iraque diz que é hora de tropas britânicas irem embora O primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, afirmou na segunda-feira que é hora das tropas britânicas deixarem o sul do país, pois elas não são mais necessárias para manter a segurança e o controle sobre a região. Em entrevista ao jornal The Times, Maliki disse que a experiência dos britânicos ainda pode ser necessária no treinamento das forças iraquianas e em algumas questões tecnológicas, mas a ênfase agora está nas relações comerciais. Ele agradeceu às forças lideradas pelos Estados Unidos por sua "ajuda importante", mas disse que "a página já foi virada". "A arena iraquiana está aberta para as empresas britânicas e para a amizade britânica, para o comércio e para a cooperação positiva nas áreas científica e educacional", disse. A Grã-Bretanha foi a principal aliada do presidente norte-americano, George W. Bush, na invasão do Iraque, em março de 2003, que derrubou Saddam Hussein do poder. As tropas britânicas ajudaram a treinar o Exército e a Marinha iraquianos. Já uma unidade de forças especiais com base em Bagdá foi usada para combater os militantes da Al Qaeda e de outros grupos. A Grã-Bretanha tem 4.100 militares no Iraque atualmente. Na entrevista, Maliki lembrou que as forças britânicas deixaram sua base na cidade de Basra, no ano passado, passando a outra base, em um aeroporto afastado do centro da cidade. "Eles se afastaram do confronto, o que deu às gangues e às milícias a chance de tomar o controle da cidade", disse Maliki. "A situação se deteriorou tanto que jovens corrompidos carregavam espadas e cortavam as gargantas de mulheres e crianças", disse. "Os cidadãos de Basra pediram nossa ajuda... E (as forças iraquianas) trabalharam para retomar a cidade". (Por Avril Ormsby)