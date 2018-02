Premiê do Iraque pede US$ 5 bilhões para reconstrução do país

O primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, pediu nesta segunda-feira, 12, ao Parlamento do país que aprove a alocação de US$ 5 bilhões ao orçamento nacional para destiná-los o desenvolvimento de âmbitos estratégicos. "Pedimos ao Conselho de Deputados que aceite a concessão de US$ 5 bilhões ao orçamento nacional para investi-los em projetos da indústria de petróleo, eletricidade, ensino superior e pesquisa científica", indicou Maliki, em discurso na Câmara. Veja também: Governo do Iraque firma acordo com clérigo Moqtada al-Sadr Nesse contexto, o chefe do governo iraquiano afirmou que os US$ 5 bilhões não deverão ser desembolsados necessariamente este ano, mas no marco de um plano qüinqüenal. Lembrou também que o ensino superior e a pesquisa científica requerem cerca de US$ 1 bilhão. Desse valor, são necessários US$ 750 milhões para financiar as missões de estudantes no estrangeiro, que o país necessita para o desenvolvimento e modernização do país, e US$ 250 milhões para investi-los no melhoramento das universidades. Maliki lembrou que as universidades iraquianas estão muito decadentes se comparadas às de outros países da região. Além disso, revelou que o Executivo deseja construir mais de quatro mil escolas em diversas zonas do país, além de centros de atendimento médico. No começo do ano, o Parlamento aprovou o orçamento nacional, que alcançou cerca de US$ 48 bilhões, e que foi qualificada por analistas econômicos como o maior na história do Iraque.