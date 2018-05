Premiê do Iraque reage a críticas dos EUA O primeiro-ministro do Iraque, Nuri Al Maliki, reagiu na quarta-feira às críticas dos Estados Unidos, dizendo que ninguém tem o direito de estabelecer prazos para o progresso do país. O embaixador dos EUA em Bagdá disse na terça-feira que o Iraque obteve um progresso "extremamente frustrante" na reconciliação das suas facções. Já o presidente George W. Bush afirmou haver "um certo nível de frustração com a liderança em geral". Reagindo a essas declarações, durante entrevista coletiva em Damasco, Maliki disse que "o governo iraquiano foi eleito pelo povo do Iraque, e que ninguém lhe imponha cronogramas". O premiê se encontrou na terça-feira com o presidente sírio, Bashar Al Assad. "Talvez esta pessoa que fez uma declaração ontem esteja chateada com a natureza da nossa visita à Síria", disse Maliki, sem explicar se se referia a Bush ou ao embaixador Ryan Crocker. "Essas declarações não nos preocupam muito. O que nos preocupa é a nossa experiência democrática e a adesão à Constituição." Os EUA aumentaram para 162 mil o número de soldados no Iraque para tentar acabar com a violência, a fim de que o governo conseguisse atingir as metas políticas. O presidente da comissão de Serviços Armados do Senado norte-americano, Carl Levin, que acaba de voltar do Iraque, pediu na segunda-feira a queda do governo de Maliki.