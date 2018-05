Premiê do Iraque responde a Hillary Clinton e a críticos nos EUA O primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, rebateu neste domingo os pedidos por sua substituição da pré-candidata democrata a presidente dos Estados Unidos, a senadora Hillary Clinton, e de outros críticos norte-americano, dizendo para que eles "voltem à razão". Maliki sofre crescente pressão de autoridades de Washington para mostrar progresso político na direção da reconciliação entre seu ramo xiita, de maioria, e a minoria de árabes sunitas. Autoridades dos EUA estão frustradas com o pouco avanço feito até agora. Clinton e o também senador democrata Carl Levin, presidente do Comitê de Serviços Armados, pediram a saída de Maliki devido ao fracasso na busca por uma solução para a violência sectária no Iraque. "Há autoridades americanas que consideram o Iraque uma de suas vilas, por exemplo Hillary Clinton e Carl Levin", disse Maliki em entrevista coletiva. "Isto é uma interferência forte nos nossos assuntos internos. Carl Levin e Hillary Clinton são do Partido Democrata e devem demonstrar democracia. Peço que voltem à razão e falem de maneira respeitosa sobre o Iraque." Democratas do Congresso criticaram a política do presidente George W. Bush para o Iraque e pediram o início da retirada das tropas o mais rápido possível. Bush ofereceu novo apoio a Maliki na semana passada, mas admitiu que muitas pessoas estão frustradas com a falta de progresso político.