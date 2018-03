Premiê iraquiano diz que pacto com EUA deu em 'beco sem saída' O primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, disse na sexta-feira que as negociações com os Estados Unidos sobre um pacto de segurança de longo prazo deram em um "beco sem saída" devido a exigências norte-americanas que infringiam a soberania iraquiana. "Chegamos a um beco sem saída porque, quando começamos a conversar, descobrimos que as exigências dos Estados Unidos infringem a soberania do Iraque, e isso nunca poderemos aceitar", disse Maliki a jornalistas durante uma visita à Jordânia. (Reportagem de Waleed Ibrahim)