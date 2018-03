Premiê iraquiano diz que retirada tem de agradar a todos O primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, disse na sexta-feira que a retirada das tropas norte-americanas do país tem de ser feita de um modo que agrade a todos e proteja a soberania do Iraque. Maliki, que neste mês sugeriu o estabelecimento de um cronograma para a retirada das tropas dos Estados Unidos, não quis dar aos repórteres nenhuma data específica durante um encontro com o papa Bento 16 na residência de veraneio do pontífice. (Reportagem de Philip Pullella)