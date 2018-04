Premiê iraquiano obtém vitória esmagadora em eleição provincial O primeiro-ministro do Iraque, Nuri al-Maliki, conquistou uma ampla vitória sobre os rivais xiitas nas eleições provinciais do país, refletindo uma grande mudança no cenário político local, apontaram resultados preliminares nesta quinta-feira. Os resultados mostraram grandes vitórias para a coalizão Estado de Direito, do primeiro-ministro, na capital Bagdá e em Basra, a segunda maior cidade do Iraque, o que dá força ao partido antes da eleição nacional, marcada para o fim do ano. Aliados de Maliki também venceram em outras oito de nove províncias xiitas no sul. A eleição nas províncias, ocorrida no sábado, foi a mais pacífica no Iraque desde a queda de Saddam Hussein em 2003, e foi comemorada por Washington como sinal de progresso. O governo norte-americano planeja uma retirada gradual de seus 140 mil soldados no país. Maliki participou da campanha em todo o país com uma plataforma baseada na lei e na ordem, reivindicando crédito pelas melhoras na segurança. Embora o seu Partido Dawa tenha origem xiita, ele participou da campanha praticamente sem fazer referências a religião, numa tática que parece ter ecoado aos eleitores exaustos por anos de hostilidades sectárias. Partidos seculares e independentes também se saíram bem em todo o Iraque, apontaram os resultados, após terem sido derrotados pelos partidos religiosos na eleição passada, em 2005. Por outro lado, o Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque - até então o partido xiita dominante no Iraque --, que se baseou em imagens e slogans religiosos ao longo da campanha, não venceu em nenhuma província. Embora o Iraque esteja bem mais tranqüilo do que em qualquer outra época após a invasão dos EUA em 2003, um ataque suicida no norte do país matou 15 pessoas horas antes da divulgação dos resultados das pesquisas, em um lembrete de que a paz permanece um objetivo distante. Foi o ataque mais violento em semanas. No auge da violência no Iraque, há um ano e meio, ataques como esse ocorriam diariamente.