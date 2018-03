Premiê israelense anuncia que tem câncer de próstata

O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, afirmou nesta segunda-feira, 29,que foi diagnosticado com um tumor cancerígeno na próstata, mas os médicos disseram-lhe que a doença não afetará sua capacidade de governar. Durante uma entrevista coletiva convocada em Jerusalém de última hora, Olmert, que tem 62 anos, declarou que o câncer está em um estágio inicial e que ele não precisará de radiação neste momento. Segundo o premiê, será preciso passar por uma pequena cirurgia. "Pelo que meus médicos me disseram, trata-se de um crescimento microscópico, que pode ser removido com uma rápida intervenção cirúrgica. Estaria em forma e totalmente dedicado a meus deveres antes do procedimento e a partir de poucas horas depois de sua conclusão", disse Olmert, que costuma correr e fazer ginástica. "Não há nada no crescimento (celular) que ameace a vida ou que possa comprometer minha disposição para a tarefa atribuída", disse Olmert, que parecia tranquilo e em boa forma. Ele disse que convocou a coletiva porque "o público israelense tem o direito de saber". Há cerca de dois anos, quando o então primeiro-ministro Ariel Sharon foi afastado do poder devido a um derrame, as autoridades foram muito criticadas por não terem revelado antes os problemas de saúde que ele tinha. Olmert deve participar ainda neste ano de uma conferência de paz promovida pelos Estados Unidos para tentar retomar o processo que leve à criação do Estado palestino. O primeiro-ministro enfrenta oposição de parte de sua própria coalizão a qualquer concessão aos palestinos, inclusive territorial, e muitos observadores questionam se ele tem capital político para implementar qualquer acordo que seja negociado. Mas Washington parece querer fortalecê-lo, aparentemente por temer que uma eleição antecipada inviabilize o processo de paz com os palestinos ainda durante o mandato do presidente George W. Bush, que termina em janeiro de 2009. Olmert governa Israel há 21 meses, desde que Sharon, de quem era vice, entrou em coma. Seu governo é marcado por escândalos e pelos erros na inconclusiva guerra do ano passado contra o Hezbollah no Líbano. Advogado e ex-prefeito de Jerusalém, o premiê também é investigado por supostos casos de corrupção em cargos anteriores, o que ele nega. "Sou indestrutível", afirmou em abril. Matéria ampliada às 9h49 para acréscimo de informações