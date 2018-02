Premiê israelense considera possíveis concessões à Síria O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, anunciou na quarta-feira que as conversas com a Síria foram "animadoras", mas avisou o seu povo que as negociações serão difíceis e a paz pode implicar compromissos duros. "As negociações não serão fáceis... e podem durar bastante tempo e podem envolver, ao fim, concessões difíceis", disse Olmert em um discurso feito em Tel Aviv, transmitido ao vivo. Ele não especificou quais concessões seriam estas, mas descreveu-se como o último na linha de líderes israelenses que consideram a exigência da Síria de retornar às colinas de Golã, tomadas por Israel em 1967. "Os três últimos premiês... se esforçaram neste quesito e estavam prontos para concessões amplas e dolorosas para chegar à paz com a Síria", disse Olmert.