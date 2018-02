Premiê israelense Netanyahu fecha acordo para governo de coalizão

TEl-AVIV - O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, fechou acordos para um governo de coalizão, nesta quinta-feira, 14, refletindo uma mudança para o centro na política do país e uma agenda interna, que colocou de lado o processo de paz com os palestinos.

No controle de 68 das 120 cadeiras do Parlamento, espera-se que o novo governo do líder de direita assuma o cargo na próxima semana, poucos dias antes da visita do presidente dos EUA, Barack Obama - a primeira a Israel desde que tomou posse na Casa Branca.

"Há um governo", disse a porta-voz do partido de Netanyahu, o Likud, Noga Katz, citando acordos com o centrista Yesh Atid (Partido Futuro) e o partido de extrema-direita Bait Yehudi (Lar Judaico), além de um acordo com uma sigla menor liderada pela ex-ministra das Relações Exteriores Tzipi Livni.

Os parceiros de longa data de Netanyahu, os partidos ultra-ortodoxos que foram efetivamente vetados pelo Yesh Atid e pelo Bait Yehudi por causa dos benefícios sociais e isenções do alistamento militar a judeus religiosos, não estarão na nova coalizão, que nasceu após as eleições parlamentares de 22 de janeiro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A exclusão dos partidos religiosos representa uma mudança política para um país cada vez mais voltado para a agenda interna, após os surpreendentemente fortes desempenhos nas urnas do Yesh Atid, liderado pelo ex-âncora de TV Yair Lapid, e pelo Bait Yehudi, comandado pelo milionário da alta tecnologia Naftali Bennett.

Embora Lapid tenha defendido a retomada das negociações de paz com os palestinos, paralisadas desde 2010, seu resultado como segundo partido mais votado foi reflexo de um foco renovado nas questões públicas básicas, como o alto custo de vida.

"Nós viemos para a política especificamente para influenciar as políticas de saúde e bem-estar... chegou a hora de começar a trabalhar", afirmou o parlamentar Adi Kol, do Yesh Atid, ao Canal 10 da TV.

Netanyahu voltará sua atenção novamente para a questão palestina e para o programa nuclear do Irã em suas conversas com Obama, com quem ele tem um relacionamento complicado. Entretanto, autoridades norte-americanas disseram que Obama não viajará com qualquer plano de paz, e expectativas de qualquer movimento rápido no caminho das negociações entre israelenses e palestinos são baixas.

"Esperamos que este governo israelense escolha a paz e as negociações, e não assentamentos e ditados", afirmou o principal negociador palestino, Saeb Erekat.