Premiê ordena resposta rápida de Israel a disparo de foguete de Gaza, diz autoridade

"Com a violação do cessar-fogo por parte do Hamas, o premiê e o ministro da Defesa ordenaram que o Exército israelense aja em resposta. A ordem foi emitida antes da meia-noite (horário local)", afirmou a jornalistas a autoridade, que pediu para não ser identificada.

O Hamas negou envolvimento em um dos dois incidentes de disparos de foguetes contra Israel pouco antes do término da trégua.

Israel não fez até agora nenhum comentário sobre um acordo anunciado no Cairo pelos palestinos, que afirmaram que foi acertado um cessar-fogo por mais cinco dias, até segunda-feira, na guerra que já dura um mês.

(Reportagem de Dan Williams)