Premiê turco enviará delegado ao Iraque para negociar O primeiro-ministro da Turquia, Tayyip Erdogan, enviará na próxima semana a Bagdá um delegado para discutir a incursão militar de Ankara no norte do Iraque, disse no domingo um porta-voz do governo iraquiano Ali al-Dabbagh. "Um delegado especial do primeiro-ministro (turco) visitará Bagdá na quarta-feira para discutir os atuais temas de segurança", disse Dabbagh à Reuters. Ele não quis dar o nome do enviado nem mais detalhes, mas, anteriormente, o governo do Iraque havia exortado a Turquia para que retirasse suas tropas do norte do seu território. Ankara lançou, na sexta-feira, uma ofensiva militar no norte do Iraqui para combater rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão (PKK).