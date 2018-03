Presidente afegão ameaça perseguir Taleban no Paquistão O presidente afegão, Hamid Karzai, ameaçou neste domingo enviar tropas ao vizinho Paquistão para matar militantes do Taleban se eles continuarem com seus ataques através da fronteira do Afeganistão. O autoproclamado líder do Taleban paquistanês, Baitullah Mehsud, e outros dirigentes desse movimento islâmico prometeram nas últimas semanas enviar combatentes ao Afeganistão para lutar contra as forças afegãs e estrangeiras. "Isto significa que o Afeganistão tem o direito de autodefesa", disse Karzai, quando lhe pediram para comentar as ameaças do Taleban. "Quando eles cruzam o território a partir do Paquistão para vir matar afegãos e soldados das forças da coalizão, isto nos dá certamente o direito de ir atrás deles e fazer o mesmo. Portanto, Baitullah Mehsud tem de saber que nós iremos agora atrás dele e o atacaremos em sua casa." Autoridades paquistanesas e dirigentes do Taleban não foram localizados para comentar a questão.