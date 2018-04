Presidente afegão pede calma e fim da violência em protestos

"As forças de segurança afegãs não devem usar a violência durante os protestos e devem proteger as vidas dos civis e a propriedade", disse Karzai em comunicado, acrescentando ter ficado profundamente triste com a morte de civis.

Autoridades afegãs determinaram uma investigação para verificar se a polícia do país ou estrangeiros confrontaram a multidão.

"Protestos são um direito do povo, mas peço a meus compatriotas que evitem a violência", afirmou o presidente sobre as manifestações, que levaram milhares de afegãos para as ruas.

O governo dos Estados Unidos e o comandante norte-americano das forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão pediram desculpas depois que trabalhadores afegãos encontraram cópias queimadas do Alcorão enquanto recolhiam lixo da Base Aérea de Bagram, que fica a uma hora de carro ao norte de Cabul. No entanto, as desculpas não foram suficientes para conter a ira popular.

