Presidente da Síria nomeia novo governo e liberta presos

Mas as concessões do governo não devem contentar os manifestantes que pedem mais liberdade, especialmente porque o gabinete tem pouco poder na Síria. A libertação dos detidos exclui aqueles acusados de crimes "contra a nação e os cidadãos."

Horas depois dos decretos de Assad, uma manifestação pró-democracia irrompeu em Sweida, reduto dos sírios drusos, segundo uma testemunha.

Assad vem tentando enfrentar os protestos com uma mistura de força, vagas promessas de reforma e de concessões à minoria curda e aos conservadores sunitas.

A lei de emergência em vigor desde que o Partido Baath assumiu o poder, há quase 50 anos, proíbe qualquer reunião com mais de cinco pessoas. As manifestações realizadas depois das preces do meio-dia de sexta-feira têm sido as mais numerosas, e também as mais violentas. As autoridades atribuem os incidentes a "grupos armados" e a "infiltrados."

Entidades de direitos humanos dizem que pelo menos 200 pessoas morreram nos protestos das últimas semanas, que representam a maior contestação a Assad em seus 11 anos de governo.

Autoridades norte-americanas têm insinuado que o Irã, aliado da Síria contra Israel, estaria auxiliando o governo de Assad a sufocar os protestos.

Segundo ativistas de direitos humanos, centenas de presos foram libertados na turbulenta cidade litorânea de Banias, que havia sido cercada por tanques após uma manifestação na semana passada.

Essas libertações seriam parte de um acordo firmado em Damasco entre um dirigente do Baath e líderes civis e religiosos de Banias, numa tentativa de acalmar a cidade antes das manifestações de sexta-feira.

O governo sírio disse que francoatiradores mataram um soldado e feriram outro na quinta-feira na cidade.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que relatou a libertação de centenas de prisioneiros em Bainas na quinta-feira, disse que vários deles foram torturados.

"Alguns juram que foram interrogados sobre coisas que nunca ouviram falar nas suas vidas", disse a entidade em nota, pedindo uma investigação judicial independente.

A ONG afirmou que as autoridades se comprometeram a melhorar as condições de vida em Banias e a retirar os agentes da polícia secreta, substituindo-as por tropas que iriam proteger os moradores.

No domingo, segundo um ativista de direitos humanos, membros de uma milícia pró-Assad, chamada "Al Shabbiha", mataram quatro pessoas na cidade.

A tensão na Síria tem matizes sectários, já que se trata de um país de maioria sunita, governado pela minoria alauita, seguidora de um ramo do islã xiita.

Os distúrbios começaram no mês passado, depois que a polícia prendeu mais de doze crianças na localidade de Deraa (sul), por causa de grafites inspirados nas rebeliões pró-democracia em outros países árabes.

Manifestações como essas seriam impensáveis há apenas dois meses neste país rigidamente controlado, mas mesmo agora eles não atingiram a participação popular vista nos levantes da Tunísia, do Egito e de outras nações.

(Reportagem adicional de Mariam Karouny e Yara Bayoumy, em Beirute; e de Suleiman al-Khalidi, em Amã)