Presidente da Síria ratifica fim de estado de emergência

DAMASCO - O presidente da Síria, Bashar al-Assad, ratificou nesta quinta-feira, 21, a lei que encerra o estado de emergência vigente há 48 anos nos país, em uma tentativa de acabar com os protestos contra seu regime. A informação foi passada pela televisão estatal síria.

Inspirado por revoltas no mundo árabe, milhares de sírios realizaram manifestações ao redor do país exigindo reformas, dando a Assad o mais sério desafio a seu governo. Grupos de direitos humanos afirmam que mais de 200 pessoas foram mortas.

Na terça, o governo sírio decretou o fim do estado de emergência, vigente desde 1963, mas havia a necessidade da ratificação. Apesar da decisão, elogiada com ressalvas por países europeus e pelos EUA, os protestos contra o presidente Assad continuaram em várias cidades. A oposição considera as medidas insuficientes e segue pedindo o fim do regime, que há dura 11 anos.

Por meio do estado de emergência, as forças de segurança podiam prender pessoas sem ordem judicial, reprimir a oposição e censurar a imprensa. O gabinete, tomou posse há pouco tempo, também aboliu a Alta Corte de Segurança do Estado, tribunal acusado de tortura e corrupção. Todos os casos, a partir de agora, serão encaminhados para cortes comuns.