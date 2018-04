Presidente de Israel diz torcer por queda de Ahmadinejad

O presidente de Israel, Shimon Peres, disse neste domingo, 21, que espera que o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad seja derrubado "Não sabemos o que desaparecerá antes no Irã: o programa de enriquecimento de urânio ou o miserável governo (de Ahmadinejad). Esperamos que seja o governo", disse Peres numa reunião da Agência Judaica em Jerusalém.

Veja também:

Irã expulsa jornalista da BBC por dar 'informações falsas'

Líder do Parlamento iraniano critica postura de países europeus

Fotos: Protestos contra eleição iraniana pelo mundo

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Podcast: Possibilidade de fraude na eleição é grande, diz especialista

Veja como acompanhar a crise política iraniana na web

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: As armas e ambições das potências

Tudo o que foi publicado sobre a crise eleitoral no Irã

"Talvez devêssemos lutar contra o regime em vez de (lutar) contra a bomba", acrescentou o presidente, cujas declarações foram reproduzidas pelo site do jornal Yedioth Ahronoth. Segundo Peres, os protestos no país mostram que "o povo iraniano está tentando reclamar a imagem de sua cultura".

"Deixemos que os jovens falem. Deixemos que as mulheres mostrem sua sede pela igualdade", acrescentou.

O Irã é palco de violentos confrontos desde que o Ministério do Interior deu a Ahmadinejad a vitória nas eleições presidenciais do último dia 12. A situação ficou especialmente tensa neste sábado, 20, quando a polícia e a milícia islâmica Basij, próximo ao governo, reprimiram com violência uma manifestação que ocorria no centro de Teerã.

Segundo a TV estatal iraniana, pelo menos 13 pessoas morreram no choque. Mas fontes diplomáticas ouvidas pela Agência Efe elevaram esse número para 19 e disseram que mais de cem pessoas ficaram feridas e centenas de outras foram detidas.