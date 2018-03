Presidente do Irã diz que Israel vai 'desaparecer' O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse na segunda-feira que Israel vai logo desaparecer do mapa e que o "poder satânico" dos Estados Unidos está se destruindo, em mais um ataque contra seus arquiinimigos. Ahmadinejad falou durante um encontro com convidados estrangeiros para marcar o 19o aniversário da morte do aiatolá Ruhollah Khomeini, líder revolucionário iraniano, segundo a agência de notícias oficial Irna. "Você deve saber que o regime sionista criminoso e terrorista, que tem 60 anos de saques, agressões e crimes em sua ficha, chegou ao fim de seu trabalho e logo vai desaparecer da cena geográfica", disse. Falando sobre os Estados Unidos, ele disse que a era de declínio e destruição de seu "poder satânico" já começou. E acrescentou: "O sino já tocou e a contagem regressiva para a destruição do império de poder e riqueza já começou". Em Washington, a porta-voz da Casa Branca Dana Perino qualificou os comentários de Ahmadinejad como "o tipo de retórica que só serve para isolar ainda mais o povo iraniano". O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Sean McCormack, condenou os comentários sobre Israel: "De novo, mais ódio vindo do presidente Ahmadinejad". Os Estados Unidos, que romperam os laços diplomáticos com o Irã logo após a Revolução Islâmica de 1979, lideram os esforços para isolar Teerã devido a seu polêmico programa nuclear. McCormack disse que o governo norte-americano quer que o Irã assuma o lugar certo na comunidade internacional. "Mas, infelizmente, isso não vai acontecer enquanto Ahmadinejad e seu governo continuarem a liderar o país pelo caminho negativo", disse ele a repórteres, em Washington. Washington afirma que quer uma solução diplomática para a disputa nuclear, mas não descarta uma intervenção militar caso isso não dê certo. Teerã insiste que não vai ceder à pressão ocidental. O Irã, que é também o quarto maior produtor de petróleo do mundo, diz ter desenvolvido mísseis balísticos capazes de atingir Israel e as bases norte-americanas na região. A oposição a Israel é princípio fundamental do Irã, que apóia os militantes palestinos contrários às negociações de paz com o Estado judeu. Em 2005, Ahmadinejad declarou que Israel deveria ser "varrido do mapa" e, com isso, ultrajou a comunidade internacional. Em abril, um importante comandante militar iraniano disse que seu Exército responderia a qualquer ataque de Israel "eliminando-o". Washington condenou os comentários. Alguns analistas especulam que Israel ataque o Irã para impedir a continuidade de suas atividades nucleares. O Ocidente suspeita que seu objetivo seja a produção de armas nucleares. O Irã, que não reconhece Israel, insiste que deseja ter tecnologia nuclear somente para a produção de energia. (Reportagem de Hashem Kalantari e Hossein Jaseb)