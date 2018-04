Presidente do Irã diz que relatório foi uma 'vitória' O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, disse neste sábado que o relatório da ONU sobre o programa nuclear do Irã foi uma vitória sobre o ocidente, que acusa Teerã de buscar armas nucleares. A Agência Internacional de Energia Atômica disse em relatório na sexta-feira que o Irã está mais transparente sobre seu programa nuclear, mas não está fazendo o suficiente para afastar todas as suspeitas. A agência também disse que intimou o Irã pela primeira vez com o relatório de inteligência ocidental, mostrando trabalhos ligados à fabricação de bombas atômicas, no qual Teerã falhou ao dar respostas satisfatórias. Respondendo ao relatório, autoridades iranianas e a mídia se focaram nas palavras da agência sobre as áreas suspeitas que foram esclarecidas, o que eles chamaram de vitória, mas pouco mencionaram sobre os outros aspectos do relatório onde ainda persistem algumas dúvidas. Os Estados Unidos, que estão tentando isolar o Irã, disseram que o relatório era um bom motivo para a ONU impor mais sançoes ao país. A Ingalterra e a França disseram que esperam que o Conselho de Segurança da ONU vote nesta semana uma terceira rodada de penalidades. "(O presidente) parabenizou o líder e a nação iraniana pela vitória histórica de seu programa nuclear no maior confronto político com as potências dominadoras, após a vitória da revolução Islâmica", reportou a rede de televisão estatal do Irã. Em seu primeiro comentário sobre o relatório, Ahmadinejad parabenizou o Supremo Líder Aiatolá Ali Khamenei, que tem a palavra final em todos os assuntos do Estado, incluindo as políticas nucleares. As nações ocidentais acusam o Irã de buscar tecnologia para desenvolver armas nucleares, uma acusação que Teerã nega insistindo que o programa visa apenas a geração de eletricidade para que o país preserve e exporte mais petróleo e gás. (Reportagem de Zahra Hosseinian)