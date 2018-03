Presidente do Irã planeja ir à Assembléia Geral da ONU, em NY O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, pretende comparecer em setembro à Assembléia Geral da ONU, para falar sobre como "governar o mundo com base na justiça", disse a TV pública de seu país na segunda-feira. Será a terceira visita dele à sede da ONU em Nova York desde sua posse, em 2005. Na participação do ano passado, ele acusou Israel de oprimir "a inocente nação palestina" e qualificou o Estado judeu -- que Teerã não reconhece -- como "um cadáver putrefato". "Comparecerei à Assembléia (...) Qualquer governo norte-americano deve entender que precisam parar de nos provocar e tentar ter uma interação com o Irã", disse ele. Em discursos anteriores à Assembléia, Ahmadinejad denunciou as supostas agressões dos EUA contra o Irã. No ano passado, ele aproveitou a visita a Nova York para fazer uma conferência na Universidade Columbia, em que foi apresentado pelo reitor como "um ditador insignificante e cruel". Também em 2007, as autoridades nova-iorquinas rejeitaram um pedido dele para visitar o local das torres gêmeas do World Trade Center, destruídas num atentado da Al Qaeda em 11 de setembro de 2001. (Por Hossein Jaseb)