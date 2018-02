Presidente do Líbano deve nomear premiê na quarta-feira O presidente do Líbano, Michel Suleiman, nomeará na quarta-feira um primeiro-ministro encarregado de liderar um novo gabinete de governo a ser formado depois de um acordo ter colocado fim a 18 meses de conflitos políticos nesse país. Suleiman, eleito pelo Parlamento no domingo, consultará os membros do órgão na quarta-feira a respeito da preferência deles quanto ao nome do futuro premiê, afirmou o gabinete presidencial em um comunicado. O dirigente pedirá ao candidato mais votado dentro do Parlamento para formar o novo governo. O bloco majoritário dentro do Legislativo deve escolher seu líder, Saad al-Hariri, ou o atual primeiro-ministro libanês, Fouad Siniora, para ocupar o cargo. Segundo o sistema de divisão de poder vigente no Líbano, o novo premiê precisa ser um sunita. Na semana passada, por meio da mediação do Catar, a atual coalizão governista, aliada dos EUA, selou um acordo com a oposição encabeçada pelo Hezbollah, colocando fim a uma crise responsável por provocar os piores conflitos internos surgidos no país desde o final da guerra civil (1975-1990). O Hezbollah, um grupo xiita aliado do Irã e da Síria, expulsou de algumas áreas os seguidores dos líderes da coalizão governista, entre os quais Hariri, em seis dias de combates ocorridos neste mês e nos quais foram mortas 81 pessoas. Ao falar publicamente pela primeira vez sobre o assunto desde o fim do conflito, Sayyed Hassan Nasrallah, líder do grupo, citou as profundas feridas deixadas dos dois lados. O conflito alimentou as tensões existentes entre os xiitas leais ao Hezbollah e os sunitas e druzos seguidores do governo de coalizão. "A eleição do general Michel Suleiman como presidente da República renova as esperanças dos libaneses de que se inicie uma nova era", afirmou Nasrallah em um discurso proferido para celebrar os oitos anos da retirada israelense do sul do Líbano. "Eu repito meu apelo por uma participação nacional e verdadeira", disse Hariri, principal líder sunita do país, ao também manifestar esperança. "Esperamos que uma nova fase comece na vida dos libaneses depois da eleição do presidente Michel Suleiman e que abramos uma nova página na política e na reconciliação", afirmou. Caso se torne premiê, Hariri assumiria o mesmo cargo antes ocupado pelo pai dele, Rafik al-Hariri, cujo assassinato, no dia 14 de fevereiro de 2005, atirou o Líbano em mais de três anos de crise. A eleição de Suleiman viu-se garantida como parte do acordo de Doha (capital do Catar). Nas negociações, a oposição conseguiu fazer com que fosse atendida sua exigência de ter poder de veto dentro do gabinete de governo. Suleiman, comandante das Forças Armadas libanesas durante uma década, recebeu a chancela pública dos EUA, do Irã e da Síria. (Reportagem adicional de Laila Bassam, Nadim Ladki e Yara Bayoumy)