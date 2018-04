Presidente e rival opositor reivindicam vitória no Irã

A agência estatal de notícias do Irã, a IRNA, anunciou nesta sexta-feira, 12, que o presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, foi reeleito para o cargo. O anúncio da agência foi dado poucos minutos depois que o principal opositor do líder, o reformista Mir Hussein Mousavi, conceder uma entrevista coletiva na qual assegurava ter vencido as eleições em primeiro turno.

Oficiais afirmam que cerca de 75% dos eleitores participaram do pleito. Segundo os novos dados divulgados pelo pelo Ministério do Interior, com 35% dos votos apurados, Ahmadinejad se mantém na frente com 68,8% (7.027.919 votos). Em segundo lugar está Mousavi com 28,87% (2.955.131). Mousavi ainda não fez comentários sobre os números apresentados pela comissão. O resultado final está previsto para este sábado.

Em entrevista coletiva em sua sede eleitoral, Mousavi assegurou que as pesquisas de boca-de-urna dão a ele uma ampla vitória com 65% dos votos. "O governo manteve uma atitude muito ruim, porque não soube aceitar o comportamento do povo, que queria uma mudança. Tenho certeza que quem finalmente ganhou estas eleições fui eu. Tive grande diferença de votos sobre o segundo candidato", afirmou Musavi, em aparente alusão ao atual presidente iraniano.

O ex-premiê afirmou que muitos eleitores não conseguiram votar mesmo com o horário de votação ampliado por mais quatro horas e agradeceu o apoio do povo iraniano, que, na sua opinião, "entendeu a situação do país". "Muita gente saiu às ruas e votou, o que significa que entendeu a situação que o país atravessa. O que aconteceu hoje foi incrível", afirmou Mousavi. "Agradeço ao povo que esperou duas ou três horas para votar. Isto demonstra que estas eleições são muito importantes, que há muita esperança para o futuro, mas o que aconteceu hoje mostra que as pessoas pode fazer mudanças", disse.

Se nenhum dos quatro candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, um segundo turno acontecerá na próxima sexta-feira.

Texto atualizado às 18 horas.