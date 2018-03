Presidente iraniano afirma que não está doente O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, afirmou neste domingo que está saudável, contrariando notícias sugerindo que ele estaria doente e que seu futuro político estaria ameaçado. Ahmadinejad, que foi eleito presidente em 2005, não afirmou se irá disputar um segundo mandato em junho de 2009, mas acredita-se que ele será candidato. Perguntado sobre a sua saúde, ele afirmou: "Nós somos seres humanos como todos os outros e pegamos resfriados. Não, eu não estou doente.". Um membro do parlamento, Mohammad Ismail Kowsari, afirmou à agência oficial do governo IRNA neste sábado que alguns sites da Internet são responsáveis pelos rumores sobre a saúde de Ahmadinejad. "Qualquer humano pode ficar doente com resultado de trabalho pesado e pressões. Isto é uma coisa normal", afirmou Kowsari, acrescentando que aqueles que usarem tal "manobra psicológica" de espalhar rumores falharão. O presidente tem sido criticado pela alta da inflação que atingiu 29 por cento e agora enfrenta o desafio da queda do preço do petróleo, que está cortando a principal fonte de receita do Irã. (Reportagem de Hossein Jaseb)