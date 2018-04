Presidente iraniano diz que relatório nuclear foi um 'vitória' O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, disse neste sábado que o relatório da ONU sobre o programa nuclear do Irã foi uma vitória sobre o ocidente, que acusa Teerã de buscar armas nucleares. "(O presidente) parabenizou o líder e a nação iraniana pela vitória histórica de seu programa nuclear no maior confronto político com as potências dominadoras após a vitória da revolução Islâmica", reportou a rede de televisão estatal do Irã. "A Agência Internacional de Energia Atômica disse em relatório que na sexta-feira que o Irã está mais transparente sobre seu programa nuclear mas não está fazendo o suficiente para limpar todas as suspeitas. (Reportagem de Zahra Hosseinian