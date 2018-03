Presidente iraniano não negou existência de gays, diz assessor O presidente do Irã foi mal interpretado pela imprensa ocidental quando foi dito que ele afirmou não haver homossexuais em seu país, já que a intenção teria sido dizer que não há tantos quantos nos Estados Unidos, afirmou um assessor presidencial nesta quarta-feira. Falando na Universidade de Columbia, em Nova York, no mês passado, o presidente Mahmoud Ahmadinejad respondeu a uma pergunta sobre homossexuais na República Islâmica declarando que "no Irã não temos homossexuais como em seu país". Através de um tradutor, ele também afirmou que "no Irã não temos esse fenômeno". Os comentários provocaram fortes críticas nos países ocidentais. No Irã, o homossexualismo pode ser punido com a morte. "O que ele (Ahmadinejad) disse é que, comparado com a sociedade americana, não temos tantos homossexuais", afirmou o assessor de imprensa Mohammad Kalhor. Segundo ele, devido a diferenças históricas, religiosas e culturais, a homossexualidade é menos comum no Irã e no mundo islâmico que no Ocidente. (Por Andrew Marshall e Parisa Hafezi)