Presidente sírio minimiza visão de Israel sobre relação com Irã O presidente da Síria, Bashar Al Assad, minimizou na terça-feira a exigência de Israel no processo de paz para que Damasco abandone sua aliança com o Irã. Assad disse a parlamentares britânicos que o seu país pretende manter "relações normais" com Teerã enquanto realiza negociações indiretas com Israel para recuperar as colinas do Golã, disse à Reuters uma fonte familiarizada com a reunião. Autoridades israelenses dizem repetidamente que o acordo de paz com a Síria depende de Damasco se afastar do Irã e romper relações com os grupos Hamas (palestino) e Hezbollah (libanês), ambos apoiados por Teerã. "O presidente [Assad] disse que a Síria tem relações normais com o Irã. Ele deixou claro que qualquer sugestão de rompê-las não seria uma solicitação razoável", disse a fonte. "Ele afirmou que, se Israel pudesse questionar as relações da Síria com o Irã, então a Síria poderia questionar as relações de Israel com outros países, particularmente os Estados Unidos", acrescentou essa fonte. A delegação parlamentar foi à Síria avaliar de perto a situação do Oriente Médio. Síria e Israel confirmaram na semana passada que retomaram, com intermediação da Turquia, as negociações rompidas em 2000. Israel ocupa as colinas do Golã, um planalto fértil e estratégico, desde 1967.