Presidente sírio nomeia novos chefes de segurança e inteligência

A fonte afirmou que Ali Mamlouk, que chefiava o órgão de segurança interna da Síria, foi nomeado diretor de segurança nacional, no lugar de Hisham Bekhtyar, que morreu em decorrência de ferimentos no atentado.

O chefe da inteligência militar, Abdul-Fattah Qudsiya, será o vice de Mamlouk. No lugar de Qudsiya ficará Ali Younes, que era muito próximo de Assef Shawkat, o cunhado de Assad que foi morto no mesmo atentado, na quarta-feira.

Assad já havia nomeado o general Fahad Jassim al Freij para o cargo de ministro da Defesa, no lugar de Daoud Rajha, que também morreu no ataque.

As recentes mudanças parecem ter como objetivo mostrar que a principal estrutura de poder continua operando normalmente na Síria.

Nos últimos dias as forças de Assad lançaram contra-ofensivas contra os grupos rebeldes que assumiram responsabilidade pelo atentado e que iniciaram uma grande campanha de ataques na capital e na cidade de Aleppo, no norte do país.

(Reportagem de Dominic Evans)