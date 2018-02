Pressão sobre Irã precisa ser intensificada, diz Alemanha O relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sobre o Irã divulgado, nesta semana, mostrou que a comunidade internacional precisa exigir uma resposta mais rápida do governo iraniano a respeito do programa nuclear dele, afirmou a Alemanha na terça-feira. A agência, ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), havia dito na segunda-feira que os supostos esforços realizados pelo Irã para desenvolver ogivas nucleares continuavam a ser um assunto preocupante e que o governo desse país deveria fornecer maiores informações a respeito das atividades relacionadas à área de mísseis. "Nesse caso, permanecem perguntas em aberto, perguntas a respeito das quais temos de pressionar (o Irã) por uma resposta mais rápida", disse o ministro alemão das Relações Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, a membros da assembléia parlamentar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reunidos em Berlim. Steinmeier referia-se ao relatório da IAEA. "Agora, cabe ao Irã posicionar-se a esse respeito", afirmou. A agência também disse em seu relatório que o governo iraniano sonegava informações sobre os testes feitos com materiais altamente explosivos em meio a seu programa nuclear. A AIEA vem pressionando o país islâmico a fornecer respostas desde que agências de inteligência do Ocidente afirmaram que o Irã havia estudado secretamente formas de desenvolver bombas atômicas. O governo iraniano classificou essas acusações de infundadas, forjadas e irrelevantes. Uma importante autoridade do país afirmou na segunda-feira que o relatório da AIEA mostrava que o programa nuclear do Irã é pacífico, disse a Agência de Notícias Fars, um órgão iraniano semi-oficial. A partir de 2006, o país viu ser aprovados contra ele, pela ONU, três conjuntos de sanções, todos exigindo o fim do programa de enriquecimento de urânio, algo que o Irã recusa-se a fazer. Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha ofereceram ao país um pacote de incentivos para convencê-lo a abrir mão de suas ambições nucleares. Até agora, porém, nenhuma dessas estratégias deu resultado. (Reportagem de Kerstin Gehmlich)