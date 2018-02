Primeira-dama do Iraque sobrevive a explosão em Bagdá

A mulher do presidente do Iraque, Jalal Talabani, escapou por pouco da morte neste domingo, quando uma bomba explodiu numa rua de Bagdá perto de seu comboio, informou o gabinete presidencial. A primeira-dama não ficou ferida, mas quatro seguranças se machucaram, disse o gabinete em comunicado. "Um dos veículos do comboio da sra. Hero Ibrahim atingiu um explosivo improvisado na rua nesta manhã", disse a nota. "Ela se encaminhava para o Teatro Nacional para participar de um festival cultural." A polícia informou que dois soldados iraquianos e dois civis ficaram feridos no ataque, que teria como alvo um comboio militar. Atacar com bombas em ruas é uma das táticas favoritas de várias milícias e grupos insurgentes em Bagdá e em outras partes do Iraque. O Iraque tem vivido um recrudescimento da violência no último mês, especialmente em confrontos entre forças norte-americanas e do governo contra milícias xiitas em Bagdá e no sul do país. A Al-Qaeda também tem realizado ataques suicidas no norte. (Reportagem de Waleed Ibrahim)