Principal bloco sunita deixa governo do Iraque e agrava crise

O governo do primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, formado há 15 meses e liderado por xiitas, enfrenta nesta quarta-feira sua maior crise, depois que o principal bloco árabe sunita no Parlamento retirou seu ministros do gabinete. Dois atentados matam pelo menos 67 no Iraque A Frente do Acordo Sunita anunciou sua retirada da coalizão liderada pelo xiita Maliki devido ao fracasso dele em atender a uma lista de exigências, inclusive a de dar maior influência aos sunitas nas questões de segurança. Os 44 parlamentares do bloco vão permanecer no Parlamento. Uma vez que Maliki precisa apenas de maioria simples para governar, a retirada terá pouco efeito prático sobre a administração, montada há 15 meses e atualmente praticamente paralisada devido às disputas internas. Mas a precária coalizão está sob pressão dos EUA e de seus aliados para conter a disputa sectária entre xiitas e sunitas. Washington está descontente com o ritmo da tramitação de leis destinadas a integrar os sunitas, privilegiados no extinto regime de Saddam Hussein, ao processo político. "Esta é provavelmente a crise política mais séria que enfrentamos desde a aprovação da Constituição. Se não for resolvida, as implicações serão graves", disse à Reuters o vice-primeiro-ministro Barham Salih, que é curdo. As negociações sobre a nova Constituição do Iraque, adotada em um referendo de outubro de 2005, foram difíceis. Autoridades dos Estados Unidos e de outros países fizeram muitos esforços para convencer a minoria árabe sunita a participar da votação e das eleições nacionais de dezembro de 2005, que levou os xiitas ao poder. Também nesta quarta, a detonação do caminhão de combustível, que estava cheio de explosivos, aconteceu no bairro de Mansour, zona oeste de Bagdá. Além dos 50 mortos, há cerca de 60 feridos. A polícia disse que o militante atraiu motoristas para o caminhão, com a promessa de vender combustível - uma versão anterior dava conta de que ele investira contra uma fila de carros.