Prisioneiro palestino encerra greve de fome após acordo

"Há um acordo. (Adnan) irá encerrar a sua greve de fome. Eles não vão estender a sua detenção administrativa e ele será libertado no dia 17 de abril", afirmou uma porta-voz do Ministério da Justiça israelense.

A Alta Corte israelense cancelou planos de ouvir a apelação do membro da Jihad Islâmica por conta do acordo firmado.

O ministro palestino para Assuntos de Prisioneiros, Issa Qarage, confirmou a soltura de Adnan, 33, que está em greve de fome desde meados de dezembro.

A Alta Corte de Israel tem concordado com as ações do governo de manter pessoas presas sem julgamento sustentando que ela é uma medida de segurança necessária para não expor dados confidenciais nos julgamentos.

Grupos de direitos humanos tem criticado essa medida. A chefe da política externa da União Europeia, Catherine Ashton, afirmou no sábado que via o caso de Adnan com "bastante preocupação".

