Prisioneiros escapam de prisão afegã com explosão Insurgentes do Talibã explodiram nesta sexta-feira a entrada da principal prisão da cidade de Kandahar, onde centenas de suspeitos militantes estavam presos, disse o diretor da prisão. Quase todos os 1.150 prisioneiros, incluindo 400 membros do Talibã, escaparam da prisão, disseram dois oficiais à Reuters em condição de anonimato. A explosão causou um número desconhecido de vítimas, disse o diretor da prisão Abdul Qadir à Reuters. "Eles (O Talibã) usaram um caminhão para explodir os portões e todos os guardas (do portão) foram mortos e estão embaixo dos destroços", disse pelo telefone. Enquanto falava, tiros podiam ser ouvidos ao fundo. Os dois oficiais que pediram anonimato disseram que o Talibã também atirou vários morteiros em várias partes da prisão, que é feita de barro. A província é um lugar seguro do movimento do Talibã.