Procissão xiita transcorre pacificamente em Bagdá Centenas de milhares de iraquianos xiitas participaram na terça-feira de uma procissão em Bagdá sem incidentes, um dia depois de três mulheres-bomba terem matado 35 peregrinos. As autoridades já suspenderam o toque de recolher para veículos na capital, declarado para facilitar a segurança em meio às cerimônias alusivas à morte do imã Al Kadham, um dos 12 imãs principais do grupo xiita. "Congratulo as milhões de pessoas e os cortejos fúnebres que ocorreram na máxima organização, demonstrando grande coordenação com as Forças Armadas", disse uma nota do primeiro-ministro Nuri Al Maliki. O atentado de segunda-feira, aparentemente cometido pela Al Qaeda sunita, não impediu que uma multidão de preto viesse de todo o Iraque para lotar as ruas de Bagdá em direção à mesquita de Kadhamiya, na zona norte. Policiais femininas revistam as mulheres que se aproximam da mesquita de Kadhamiya, mas as explosões de segunda-feira aconteceram no centro de Bagdá, por onde muitos peregrinos passam a caminho do santuário. Os homens iraquianos ficam constrangidos em revistar as mulheres, o que leva a Al Qaeda a arregimentá-las para atentados suicidas, escondendo facilmente explosivos sob suas roupas largas. Militares dos Estados Unidos alertam que, apesar da segurança ter melhorado, suicidas ainda conseguem se infiltrar com explosivos em grandes multidões. Mulheres realizaram mais de 20 atentados suicidas neste ano no Iraque. OPERAÇÃO EM DIYALA A violência no Iraque está no menor nível em quatro anos, mas as explosões desta semana mostram os desafios do governo para garantir a segurança num momento em que os EUA gradualmente retiram suas tropas. Fontes do governo dizem que está em curso uma operação militar contra a Al Qaeda na província de Diyala, onde a Al Qaeda vem tentando alimentar as tensões entre sunitas e xiitas. As autoridades dizem que cerca de 10 mil soldados participam da operação, iniciada com incursões em Baquba, a capital regional, 65 quilômetros a nordeste de Bagdá. Os EUA disseram ter um envolvimento mínimo nessas ações. "O objetivo é limpar completamente a província de Diyala. O Exército iraquiano vai executar essa operação", disse o general Abdul-Kareem Al Rubaie, comandante das operações regionais. Há outra operação semelhante em curso na cidade de Mosul (norte), que já foi considerada o último reduto urbano da Al Qaeda no Iraque, e onde aparentemente ainda há presença do grupo. (Reportagem adicional de Khalid al-Ansary e Mohammed Abbas)