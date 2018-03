Procurador Geral proíbe Israel de cortar eletricidade de Gaza

O procurador geral israelense, Menachem Mazuz, proibiu o Exército de cortar a energia elétrica fornecida para a Faixa de Gaza, enquanto não puder garantir que a medida seja aplicável de forma limitada. A decisão foi anunciada, em comunicado enviado pelo escritório de Mazuz, após uma reunião com assessores jurídicos de todos os órgãos e ministérios envolvidos no plano para cortar a provisão de eletricidade ao território palestino. A decisão obriga o Exército a adiar a aplicação da medida até que sejam encontrados meios para garantir que as restrições não afetarão centros civis, como hospitais. O procurador pediu aos "órgãos de defesa um estudo mais exaustivo para examinar a aplicação do corte de eletricidade, para que esteja em linha com a decisão do governo de que o plano não prejudique a população civil". Mazuz disse que até agora não foi demonstrado que o corte de energia elétrica será feito de forma humanitária e proporcional, e que, nestas condições, Israel corre o risco de ser denunciado em tribunais internacionais. O corte de eletricidade à Faixa de Gaza está incluído no pacote de medidas aprovadas pelo governo de Israel em represália pelo lançamento de foguetes artesanais Qassam a partir do território palestino contra o sul do país. Entre essas sanções, também estão inclusos os cortes no fornecimento de combustível, medida que o Exército israelense começou a aplicar no domingo. O plano de sanções contra a Faixa de Gaza tinha sido denunciado por organizações humanitárias palestinas e israelenses, que o consideram um "castigo coletivo" para o 1,5 milhão de habitantes do território. Essas mesmas associações apelaram à Corte Suprema de Israel para que proibisse a aplicação do plano.