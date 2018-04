'Propagandista' da Al Qaeda no Magreb se rende, diz jornal O responsável pela "propaganda" do grupo islâmico Al Qaeda no Magreb (região do norte da África) se rendeu, dizendo que lamentava suas ações --como entregar vídeos e arquivos à Al Jazeera--, disse na segunda-feira o jornal argelino Liberté. Citando fontes de segurança anônimas, o jornal afirmou que Abu Abderahmane havia usado a Internet para se comunicar com o canal do Qatar, além de manter vídeos e CDs diretamente para Doha ou para a sucursal do Marrocos. "Eu senti culpa, e lamento o que estava fazendo", teria dito Abu Abderahmane segundo fontes não identificadas em Argel. A Al Qaeda no Magreb originou-se em janeiro a partir do Grupo Salafista de Pregação e Combate, depois de receber autorização de Osama bin Laden para se rebatizar como afiliada da Al Qaeda. Desde então, os militantes lançaram uma onda de violentos ataques contra alvos militares argelinos e contra interesses ocidentais. Analistas dizem que o uso de homens-bomba, uma tecnologia mais letal para a produção de bombas, uso de atividades criminais para a obtenção de dinheiro e uma sofisticada máquina de propaganda em estilo ocidental ajudam os rebeldes a permanecerem ativos. (Por Lamine Chikhi)