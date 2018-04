Protesto em Gaza forma corrente humana; Israel ameaça usar força Palestinos protestando contra um bloqueio de bens israelense formaram nesta segunda-feira uma corrente humana em ruas da Faixa de Gaza e Israel ameaçou usar a força se eles tentaram invadir seu território. Centenas de mulheres e crianças, muitas segurando bandeiras palestinas e do grupo Hamas, participaram do início da manifestação. Os organizadores disseram esperar que se trate de um protesto pacífico envolvendo cerca de 50 mil pessoas, para chamar a atenção da comunidade internacional. O isolamento de Gaza intensificou-se quando o Hamas assumiu o controle da área, em junho, quando forças leais ao presidente palestino, Mahmoud Abbas, foram derrotadas. No mês passado, Israel aumentou o bloqueio à região, que abriga 1,5 milhão de palestinos, limitando suprimentos de combustível e outros bens. Segundo o país, isso ocorreu como resposta ao lançamento de foguetes contra seu território por militantes.