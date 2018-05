Protesto no Iraque contra permanência dos EUA reúne milhares

Os protestos têm aumentado na cidade desde o dia 9 de abril, oitavo aniversário do dia em que as forças americanas derrubaram a estátua de Saddam Hussein em Bagdá -- mas continuam pacíficos.

No domingo, cerca de 5.000 pessoas, incluindo membros do conselho provincial e líderes tribais, protestaram na praça principal, contra prorrogar a presença de tropas norte-americanas para além do fim do ano -- data limite prevista atualmente.

"Estamos tentando pressionar o governo para que ele nem sequer pense em prorrogar a presença dos norte-americanos (no Iraque), que trouxeram o caos para o nosso país," disse o Xeique Barazan al-Badrani, chefe da tribo Badrani, em Mosul.

"A segunda exigência é a libertação dos detidos nas prisões iraquianas... e outra é fazer mudanças no governo iraquiano. Não aceitamos autoridades corruptas e nos arrependemos de ter votado nelas."

Em uma cidade vista como a última base urbana da al Qaeda, manifestantes misturaram slogans antiamericanos com exigências contra a corrupção e pressionaram para que presos iraquianos sejam libertados.

Protestos contra a prorrogação da permanência das tropas americanas no Iraque também aconteceram em Bagdá nos últimos dias, com a presença de seguidores do clérigo antiamericano, Moqtada al-Sadr, que juraram a aumentar a resistência militar se as tropas americanas ficarem depois do dia 31 de dezembro.

Os EUA devem retirar o restante de suas tropas do Iraque até 31 de dezembro, mais de oito anos depois da invasão.

O primeiro-ministro Nuri al-Maliki disse que as forças de segurança do país são capazes de proporcionar segurança em um ambiente onde bombardeios e ataques continuam a ocorrer diariamente e que as tropas estrangeiras não serão mais necessárias depois do fim deste ano.

Iraquianos, inspirados por comícios em outras parte da região, têm protestado desde fevereiro contra a corrupção e a falta de serviços básicos, mas a maioria ainda não exigiu uma mudança completa do regime do seu governo democraticamente eleito.

Tribos de outras cidades iraquianas, incluindo Ramadi e Falluja, no oeste, Najaf, no sul e Kirkuk, no norte, têm viajado para Mosul, para expressar seu apoio à saída das tropas dos EUA até o fim do ano.