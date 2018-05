Protestos na Síria chegam à capital e desafiam presidente

AMÃ - Os protestos contra o presidente da Síria, Bashar al-Assad, chegaram à capital, Damasco, nesta sexta-feira, 15, pela primeira vez desde o início da onda de insurreições pró-democracia que coloca pressão sobre o governo há 11 anos no poder.

Gritando "Deus, Síria, Liberdade", os manifestantes repetiram a mesma demanda por reformas democratizantes e liberdade em várias cidades. Em Damasco, as forças de segurança usaram cassetetes e gás lacrimogêneo para evitar que os milhares de manifestantes marchando a partir de diversos subúrbios chegassem à Praça Abbasside.

"Eu contei 15 ônibus da mukhabarat (polícia secreta síria)", disse uma testemunha. "Eles iam pelas alamedas ao norte da praça em busca de manifestantes e gritando 'Cafetões, infiltradores, vocês querem liberdade? Vamos dá-la a vocês'". Uma testemunha que acompanhou os manifestantes desde o subúrbio de Harasta disse que milhares de pessoas cantavam "o povo quer a derrubada do regime" e derrubavam cartazes de Assad pelo caminho.

O uso da força, as prisões em massa e as acusações de Assad de que grupos armados instigaram o levante - além de promessas por reformas e concessões aos grupos minoritários e aos muçulmanos conservadores - não aplacaram os manifestantes que se inspiram nas insurreições populares que derrubaram os líderes da Tunísia e do Egito.

Na quinta-feira, o presidente anunciou um novo governo, que tem pouco poder no país unipartidário, e determinou a libertação de alguns presos - medida que um advogado de direitos humanos classificou de uma "gota em um oceano", diante dos milhares de prisioneiros políticos ainda detidos. Entretanto, os manifestantes se reuniram em números maiores na sexta-feira, dia das orações dos muçulmanos.

Deraa

Em Deraa, milhares de pessoas foram às ruas depois das orações gritando "liberdade", segundo um ativista no epicentro da onda de protestos contra o governo autoritário do partido Baath. Protestos começaram em todas as mesquitas da cidade. "O número de pessoas supera 10 mil manifestantes até o momento", disse o ativista à Reuters por telefone, de Deraa.

Protestos populares contra o governo de 11 anos do presidente Assad, cujo partido Baath governa a Síria com mão de ferro há mais de 50 anos, irromperam em Deraa no mês passado e se espalharam para o restante do país.

Segundo o ativista, não havia presença do Exército em Deraa desde a noite de quinta-feira, após uma reunião entre o presidente Bashar al-Assad e líderes locais. "O Exército não está dentro da cidade, há muitos oficiais de segurança aqui, mas não estão presentes nas ruas". afirmou. "Houve melhora desde a noite passada, mas as pessoas ainda não estão satisfeitas."

Com Reuters