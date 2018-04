Protestos no Irã são 'início da mudança', diz Casa Branca

As manifestações de protesto no Irã estão levando a um "princípio de mudança" no país, disse nesta terça-feira o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, retomando o tema central da campanha presidencial de 2008 do presidente Barack Obama. "Estamos assistindo ao princípio da mudança no Irã", disse Gibbs no programa "Today", da rede de tevê NBC.

Veja também:

Irã proíbe funeral aberto para jovem morta em protestos

Não cabe ao Brasil julgar o que acontece no Irã, diz Amorim

Irã descarta anular eleições e prepara posse de Ahmadinejad

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Veja como acompanhar a crise política iraniana na web

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Especial: O histórico de tensões do Irã

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

Tudo o que foi publicado sobre a crise eleitoral no Irã

Mas ele avisou que Obama não vai endossar uma greve geral no Irã nem envolver-se de outra maneira com ações específicas no país, que está mergulhado em protestos de rua desde a eleição presidencial de 12 de junho, cujos resultados estão sendo contestados.

Obama vem aguçando suas críticas ao governo iraniano por reprimir os manifestantes, ao mesmo tempo em que procura evitar dar a impressão de ingerência.

A expectativa é que ele fale sobre os protestos maciços numa coletiva de imprensa que dará na tarde desta terça-feira no Jardim de Rosas da Casa Branca.

Obama empregou o termo "mudança" como tema central de sua candidatura presidencial, para enfatizar suas diferenças em relação ao impopular presidente George W. Bush e também com rivais democratas, como Hillary Clinton.