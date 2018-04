Protestos por Alcorão deixam 6 mortos no Afeganistão Seis pessoas foram mortas a tiros e dezenas ficaram feridas no segundo dia consecutivo de protestos no Afeganistão nesta quarta-feira por causa da queima de cópias do Alcorão, o livro sagrado do Islã, em uma base da Otan no país, disseram autoridades.