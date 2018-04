Próximo governo israelense será 'mais terrorista', diz Hamas

O movimento islâmico Hamas recebeu nesta terça-feira, 10, com ceticismo os resultados das pesquisas de boca-de-urna nas eleições israelenses, porque refletem que o próximo governo israelense será mais "radical" e "terrorista" que o atual. "Não estamos surpreendidos com os resultados das eleições e que os vencedores sejam (Tzipi) Livni, (Benjamin) Netanyahu e (Avigdor) Lieberman", afirmou nesta terça Fawzi Barhum, porta-voz do movimento, sobre os líderes dos três partidos mais votados nas eleições israelenses: Kadima, Likud e Yisrael Beiteinu. Veja também: Vantagem estreita pode impedir Livni de tornar-se premiê Perfil: Livni, a 'senhora limpa' da política israelense Enviado do 'Estado' comenta expectativas Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel Quem tem medo de Avigdor Lieberman? Conheça os principais partidos israelenses "Isto indica que a comunidade sionista elegeu os líderes mais radicais e terroristas", acrescentou. Para Barhum, "todos os líderes sionistas utilizaram Gaza, assim como a guerra contra o movimento Hamas e o caso (do soldado mantido refém Gilad) Shalit para matar o maior número de crianças e receber, assim, o maior número de votos." Israel lançou uma ofensiva militar em Gaza entre 27 de dezembro e 18 de janeiro, que deixou cerca de 1.400 palestinos mortos, sendo centenas deles crianças. As pesquisas de boca-de-urna dão a vitória a Livni por dois deputados de diferença, mas, segundo alguns analistas, o Likud poderia ter melhores chances de formar o novo governo, por contar com mais aliados na direita.