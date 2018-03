Quatro ativistas do Hamas são feridos em ataque israelense em Gaza

Quatro ativistas do Hamas ficaram feridos na madrugada desta segunda-feira, 22, em um ataque aéreo israelense no norte da Faixa de Gaza, quando tentavam colocar uma bomba na fronteira, informaram o Exército e a rádio militar israelense. Os milicianos foram atacados nas proximidades da cerca que separa Gaza e Israel, afirmou uma porta-voz militar. No sábado passado, dois ativistas da Jihad Islâmica morreram no litoral de Gaza quando uma patrulha israelense abriu fogo contra a embarcação na qual viajavam.